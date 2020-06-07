В Москве на улице строителей неизвестный из окна дома начал стрелять из ружья. В результате по меньшей мере один человек получил ранение. По информации СМИ, пострадал полицейский.

Стрельба в Москве 7 июня: детали

Инцидент случился вечером в Ломоносовском районе – это юго-запад российской столицы. Об этом сообщает информационное агентство городских новостей "Москва". Журналистам информацию относительно инцидента подтвердили в пресс-службе московского управления МВД РФ.

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По данным правоохранителей, неизвестный из неустановленного оружия произвел несколько выстрелов. Открывал он огонь из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома №5. Это 1-й корпус.

Смотрите видео с места стрельбы в Москве

Издание Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что стрелок открыл огонь из охотничьего ружья по автомобилю каршеринга. Есть информация, что он был вооружен охотничьим карабином "Сайга".

Что такое каршеринг?Это вид пользования автомобилем, одна из сторон не является его владельцем. Это вариант аренды автомобиля в профильных компаниях (чаще всего для внутригородских и/или коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки – по договоренности).

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия. В частности, кроме полиции, на улицу Строителей прибыл отряд Росгвардии.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статьям про:

хулиганство;

покушение на убийство.

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Что известно о пострадавших

В МВД РФ заявили, что к ним информация о пострадавших не поступала. Зато информационное агентство ТАСС пишет, что ранили по меньшей мере двух людей.

Источники ресурса сообщают, что пострадал сотрудник полиции и прохожий. Последний получил ранение в ногу. Телеграм-канал "112" передает, что пострадали мужчина (ранение бедра) и девушка (ранение в руку).

Последние опубликовали момент стрельбы. На кадрах можно увидеть, как на землю падает раненый мужчина. Он одет в гражданскую одежду.

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Смотрите видео момента стрельбы на Строителей в Москве

Данные о стрелке

Злоумышленника еще не задержали. Предварительно, он находится в невменяемом состоянии. Также мужчина может быть пьяным.

Предварительно мужчину зовут Дмитрий Павлов. Он является бывшим директором завода "Серп и Молот". Совсем недавно на предприятии начались проблемы – территорию продают под застройку, сообщает "112".

Life Shot пишет, мужчина кричал из окна во время стрельбы: "Я – военный, я вам всем покажу".