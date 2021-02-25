Життя занадто коротке, щоб бути нещасним 5 днів на тиждень в обмін на 2 дні свободи і радощів. Я можу це змінити.

Варто тільки задуматись і усвідомити – наскільки важко змінювати себе, як одразу стає очевидним, наскільки мізерні шанси змінити інших.

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Тому коли мова йде про зміни – фокус на себе, увагу на чесність до себе, підтримку і віру – в себе, дисципліну роботи над змінами – у свій пріоритет.

А ще пам'ятати і нагадувати собі речі, про які варто знати з самого початку, проте краще зараз, ніж ніколи.

Сім важливих речей, які нам би варто було знати раніше

Проте краще зараз, ніж ніколи:

1. Цей складний час, що я переживаю прямо зараз, цей біль, ці уроки, ці випробовування – стануть моєю незламною силою, стійкістю, моїм справжнім благословенням і вірою в себе.

2. Мені варто перестати очікувати чесності від людей, які брешуть навіть самі собі. Вони – це вони, я – це я.

3. Я ніколи не стану по-справжньому хорошою людиною, якщо буду говорити погано про інших. Не тому, що це погано для iнших. Тому що це не додає цінності мені.

4. Мені справді треба мати пояснення для тих, хто намагається мене зрозуміти – і припинити пояснювати будь-що тим, кого не цікавить моя думка. Декому просто байдуже. Так буває.

5. Життя занадто коротке, щоб бути нещасним 5 днів на тиждень в обмін на 2 дні свободи і радощів. Я можу це змінити.

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6. Все, що я втрачаю, коли зберігаю свої кордони і росту, не варте того, щоб за нього боротись.

7. Якщо мене легко спровокувати, мною легко управляти. Стриманість і спокій – моя сила.