У Міністерстві охорони здоров’я визначились із кандидатом на посаду очільника Національної служби здоров'я України. Втім, ім'я претендента поки не назвали.

Новий очільник Нацслужби здоров’я: що відомо

Інформацію про нового кандидата на посаду очільника Нацслужби здоров'я оприлюднив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 8 червня. Про це повідомляє 24 канал.

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За його словами, у МОЗ визначилися із кандидатом після того, як провели відповідні консультації. Далі документи мають передати до Кабміну.

І вже після проходження всіх необхідних процедур цю особу призначать на посаду голови Нацслужби здоров'я.

Степанов підкреслив, що проведення звичного конкурсу на посаду було неможливми через карантин. Саме тому очільника служби обирали через співбесіди.

Водночас він заявив, що після завершення карантину протягом двох місяців пройде передбачений законом конкурс на посаду.

Цікаво, що імені кандидата Степанов так і не назвав. Очільник МОЗ зауважив, що ця людина має виправити "прорахунки та помилки, яких припустилися під час планування другого етапу реформування медицини".

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Що цьому передувало

22 травня Кабінет Міністрів оголосив новий конкурс на посаду голови Національної служби здоров'я України.

Термін подачі документів закінчувався 25 травня, але згодом його продовжили до 27 травня.

Серед 28 людей, які подали документи для участі в доборі на посаду голови Національної служби здоров'я України, необхідним критеріям відповідали 17 кандидатів.

2 червня очільник МОЗ Максим Степанов провів співбесіди з кандидатами.

Зауважимо! Нацслужбу здоров’я створили в межах медреформи у 2017 році. Вона контролює всі виплати у сфері охорони здоров'я та обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави. Першим головою НСЗУ був Олег Петренко (з 28 березня 2018-го по 4 грудня 2019 року). Зараз обов’язки очільника виконує його колишня заступниця Оксана Мовчан.