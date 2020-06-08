В Минздраве определились с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья: детали
В Министерстве здравоохранения определились с кандидатом на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Впрочем, имя претендента пока не назвали.
Новый глава Нацслужбы здоровья: что известно
Информацию о новом кандидате на должность главы Нацслужби здоровья обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 июня. Об этом сообщает 24 канал.
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По его словам, в Минздраве определились с кандидатом после того, как провели соответствующие консультации. Далее документы должны передать в Кабмин.
И уже после прохождения всех необходимых процедур эту персону назначат на должность главы Нацслужбы здоровья.
Степанов подчеркнул, что проведение привычного конкурса на должность было невозможными из-за карантина. Именно поэтому руководителя службы выбирали через собеседования.
В то же время он заявил, что после завершения карантина в течение двух месяцев пройдет предусмотренный законом конкурс на должность.
Интересно, что имени кандидата Степанов так и не назвал. Глава МинздравА отметил, что этот человек должен исправить "просчеты и ошибки, допущенные во время планирования второго этапа реформирования медицины".
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Что этому предшествовало
- 22 мая Кабинет Министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины.
- Срок подачи документов истекал 25 мая, но впоследствии его продлили до 27 мая.
- Среди 28 человек, которые подали документы для участия в отборе на должность председателя Национальной службы здоровья Украины, необходимым критериям соответствовали 17 кандидатов.
- 2 июня глава Минздрава Максим Степанов провел собеседования с кандидатами.
Заметим! Нацслужбу здоровья создали в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства. Первым председателем НСЗУ был Олег Петренко (с 28 марта 2018-го по 4 декабря 2019 года). Сейчас обязанности главы исполняет его бывшая заместитель Оксана Мовчан.