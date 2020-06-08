В Министерстве здравоохранения определились с кандидатом на пост главы Национальной службы здоровья Украины. Впрочем, имя претендента пока не назвали.

Новый глава Нацслужбы здоровья: что известно

Информацию о новом кандидате на должность главы Нацслужби здоровья обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 8 июня. Об этом сообщает 24 канал.

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По его словам, в Минздраве определились с кандидатом после того, как провели соответствующие консультации. Далее документы должны передать в Кабмин.

И уже после прохождения всех необходимых процедур эту персону назначат на должность главы Нацслужбы здоровья.

Степанов подчеркнул, что проведение привычного конкурса на должность было невозможными из-за карантина. Именно поэтому руководителя службы выбирали через собеседования.

В то же время он заявил, что после завершения карантина в течение двух месяцев пройдет предусмотренный законом конкурс на должность.

Интересно, что имени кандидата Степанов так и не назвал. Глава МинздравА отметил, что этот человек должен исправить "просчеты и ошибки, допущенные во время планирования второго этапа реформирования медицины".

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Смотрите видео брифинга главы Минздрава Степанова о ситуации с коронавирусом

Что этому предшествовало

22 мая Кабинет Министров объявил новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Срок подачи документов истекал 25 мая, но впоследствии его продлили до 27 мая.

Среди 28 человек, которые подали документы для участия в отборе на должность председателя Национальной службы здоровья Украины, необходимым критериям соответствовали 17 кандидатов.

2 июня глава Минздрава Максим Степанов провел собеседования с кандидатами.

Заметим! Нацслужбу здоровья создали в рамках медреформы в 2017 году. Она контролирует все выплаты в сфере здравоохранения и выбирает больницы, которые будут получать деньги от государства. Первым председателем НСЗУ был Олег Петренко (с 28 марта 2018-го по 4 декабря 2019 года). Сейчас обязанности главы исполняет его бывшая заместитель Оксана Мовчан.