Можлива кровна помста: ЗМІ розповіли, чому Захаренко на суді був у касці та бронежилеті

Поліцейські Житомирської області побоюються за життя Анатолія Захаренка, якого підозрюють у кривавому розстрілі семи людей. Його начебто можуть вбити родичі та друзі загиблих.

Журналіст Богдан Амінов на своїй фейсбук-сторінці розповів, чому до зали суду не впустили родичів загиблих.

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За словами журналіста, правоохоронці розповіли йому, що побоюються "кровної помсти" з боку рідних вбитих чоловіків. Саме тому 23 травня під час обрання запобіжного заходу Захаренку, він був у касці та бронежилеті.

Також в поліції сказали журналісту, що Захаренка можуть вбити й під час проведення слідчого експерименту на місці злочину біля водойми.

Правоохоронці опрацьовують такий сценарій, щоб не допустити помсти.

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Трагедія сталася вночі 22 травня. Тоді 58-річний Анатолій Захаренко з рушниці розстріляв компанію чоловіків. Лише одному чоловіку вдалося втекти.

Серед жертв були бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.

Серед причин стрілянини називають: "розбірки" через вимагання "данини" за користування ставком, побутовий конфлікт через вживання алкоголю, конфлікт через ідеологічні розбіжності (нібито власник ставка був прихильником Росії), сварка через військову службу.

"розбірки" через вимагання "данини" за користування ставком, побутовий конфлікт через вживання алкоголю, конфлікт через ідеологічні розбіжності (нібито власник ставка був прихильником Росії), сварка через військову службу. Військові товариші загиблих на Житомирщині бійців вважають, що власник ставку вбив їх через те, що він є прихильником Росії.

Під час огляду території поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Вона є офіційно зареєстрованою та належить учасникам події. Серед вилученого – мисливська рушниця. Саме з неї було вбито 7 людей.

23 травня Захаренку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 20 липня без можливості внести заставу.

Зверніть увагу! Слідчі оголосили стрільцю про підозру і розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство. Покарання за цією статтею передбачає від 10 до 15 років позбавленням волі або довічне ув'язнення.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про житомирського стрілка: