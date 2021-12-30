Омріяна зустріч 17-річного хлопця з президентом відбулася у переддень Нового року – 30 грудня. На згадку Володимир Зеленський подарував йому годинник.

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Як минула зустріч

Василь Ковач – уродженець села Солотвино, Закарпатської області. Президент Володимир Зеленський наголосив, що хлопцю пощастило народитися у мальовничих краях.

Хлопець у лютому 2021 року розпочав лікування важкої онкологічної хвороби. Улітку йому зробили операцію з пересадки кісткового мозку. Доноркою для нього стала 8-річна сестра. Володимира Зеленського захопила історія 17-річного хлопця.

Здоров’я – це найголовніше. Бажаю тобі подолати всі виклики й вийти переможцем. А мрію про фото з Президентом здійснити нескладно. Мені приємно познайомитися з тобою,

– сказав Зеленський.

Зараз Василь Ковач продовжує лікування амбулаторно. На його прикладі Володимир Зеленський заявив на важливості донорства і наголосив частіше долучатися до цього, щоб історій про переможені хвороби було більше.



Зустріч Василя Ковача з президентом / Фото Офісу Президента

Інший схожий випадок

У липні 2021 року з київської лікарні "Охмадит" виписали 10-річного Вадима Табаркевича. Хлопчик зміг подолати онкозахворювання.

Однак під час виписки з лікарні на хлопчика чекав приємний сюрприз – столичні правоохоронці навідалися до нього разом зі службовими собаками. Вадим мріяв побачити їх.

Столичні правоохоронці здійснили мрію хлопчика, який переміг онкозахворювання: дивіться відео