Мумія в кукурудзі: тіло мертвого чоловіка два місяці пролежало в полі
На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, яке було схоже на мумію. Комбайнер, який працював у полі, випадково натрапив на кістяк. Згодом правоохоронці визначили, що тіло пролежало у кукурудзі близько двох місяців.
Муміфіковане тіло людини у кукурудзяному полі знайшли 12 листопада між Збаражем та селом Стриївка на Тернопільщині. Диспетчер одного із господарських угідь повідомив поліцію, що комбайнер натрапив на кістяк людини у полі.
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Муміфіковане тіло знайшли у полі / Фото Національної поліції
На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Судовий медексперт оглянув знахідку і підтвердив, що кістяк належить чоловікові. Оскільки тіло перебувало у полі тривалий термін, вологість та ґрунт сприяли швидкому розкладанню і перетворенню чоловіка на мумію. Упізнати померлого неможливо, тому правоохоронці сподіваються тільки на генетичну експертизу.
У кукурудзяному полі знайшли муміфіковане тіло: дивіться відео
Тіло та кістки в поганому стані і встановити особу важко. Єдина надія на результати ДНК-експертизи,
– каже керівник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк.
За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу про умисне вбивство.