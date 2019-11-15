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      Мумія в кукурудзі: тіло мертвого чоловіка два місяці пролежало в полі

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      Комбайнер знайшов мумію / youtube

      На Тернопільщині знайшли тіло чоловіка, яке було схоже на мумію. Комбайнер, який працював у полі, випадково натрапив на кістяк. Згодом правоохоронці визначили, що тіло пролежало у кукурудзі близько двох місяців.

      Муміфіковане тіло людини у кукурудзяному полі знайшли 12 листопада між Збаражем та селом Стриївка на Тернопільщині. Диспетчер одного із господарських угідь  повідомив поліцію, що комбайнер натрапив на кістяк людини у полі.

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      мумія тернопіль
      Муміфіковане тіло знайшли у полі / Фото Національної поліції

      На місце події приїхала слідчо-оперативна група. Судовий медексперт оглянув знахідку і підтвердив, що кістяк належить чоловікові. Оскільки тіло перебувало у полі тривалий термін, вологість та ґрунт сприяли швидкому розкладанню і перетворенню чоловіка на мумію. Упізнати померлого неможливо, тому правоохоронці сподіваються тільки на генетичну експертизу.

      У кукурудзяному полі знайшли муміфіковане тіло: дивіться відео

       

      Тіло та кістки в поганому стані і встановити особу важко. Єдина надія на результати ДНК-експертизи,
      – каже керівник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк.

      За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу про умисне вбивство.

      Світові ЗМІ поширили брехню про те, що вулицю у Києві назвуть іменем нациста-колаборанта
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      Теги: Кримінал Тернопіль Вбивство
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