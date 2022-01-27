Свою позицію міністр внутрішніх справ Денис Монастирський висловив у фейсбуці. Посадовець наголосив, що Балан вчинив як справжній офіцер.

Детальніше Командувач Нацгвардії Микола Балан подав у відставку через трагедію у Дніпрі

Глава МВС підтримує відставку Балана

Очільник українського МВС запевнив, що підтримає рапорт Балана про відставку й направить його президенту Володимиру Зеленському для ухвалення рішення. Він підкреслив, що усі підрозділи Національної гвардії продовжують виконувати свої завдання у штатному режимі.

Зверніть увагу! Монастирський доручив проаналізувати умови, в яких несуть службу усі призовники строкової служби у Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

Хто може очолити Національну гвардію

Монастирський вніс подання главі держави про призначення генерала-лейтенанта Юрія Лебедя виконуючим обов'язки командувача Нацгвардії. Досі він був заступником Миколи Балана.

Коротко про Юрія Лебедя

54-річний український військовий, генерал-лейтенант. Родом із міста Суми. Навчався там у вищому артилерійському командному училищі. У 2004 році закінчив Національну академію оборони України.

За даними "Цензор.нет", під час Євромайдану саме Лебедь командував полком "Тигр", який 9 грудня 2013 року здійснював прорив блокади активістів у Василькові. Ті заважали прибуттю силовиків до Києва.

У червні 2019 року його призначили на посаду заступника командувача Нацгвардії.

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