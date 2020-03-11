На бригаду "швидкої" напали невідомі в Харкові: постраждав лікар
Група невідомих 9 березня напала в Харкові бригаду швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик. Інцидент стався на вулиці Плиточній.
Під час нападу постраждав 60-річний лікар, його госпіталізували, повідомили в поліції Харківщини. Зазнав травм і фельдшер.
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Зараз фельдшер перебуває вдома, а лікар отримує допомогу в медустанові. За попередніми даними, у нього струс мозку.
"Швидку" викликали до побитого непритомного чоловіка без свідомості, повідомило місцеве видання Newsroom. Коли ж медики прибули на місце і надали потерпілому допомогу, його п’яні товариші звинуватили лікарів у крадіжці телефону і почали їх бити.
Медики натиснули тривожну кнопку і на місце події прибула поліція. Правоохоронці знайшли зниклий мобільний в одного з нападників.
За фактом нападу на медиків поліція відкрила справу і розслідує її як хуліганство. Покарання за такий злочин – до 5 років обмеження волі.