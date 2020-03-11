На бригаду "скорой" напали неизвестные в Харькове: пострадал врач

Группа неизвестных 9 марта напала в Харькове на бригаду скорой медицинской помощи, прибывшую на вызов. Инцидент произошел на улице Плиточной.

Во время нападения пострадал 60-летний врач, его госпитализировали, сообщили в полиции Харьковщины. Получил травмы и фельдшер.

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Сейчас фельдшер находится дома, а врач получает помощь в медучреждении. По предварительным данным, у него сотрясение мозга.

"Скорую" вызвали к избитому без сознания мужчине, сообщило местное издание Newsroom. Когда же медики прибыли на место и оказали пострадавшему помощь, его пьяные товарищи обвинили врачей в краже телефона и начали их бить.

Медики нажали тревожную кнопку и на место происшествия прибыла полиция. Правоохранители нашли пропавший мобильный у одного из нападавших.

По факту нападения на медиков полиция открыла дело и расследует его как хулиганство. Наказание за такое преступление – до 5 лет ограничения свободы.