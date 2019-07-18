На Чернігівщині поліцейські вимагали хабар від водія: вирок суду

Деякі чиновники все ж таки потрапляють за ґрати за хабарництво. Щоправда, у них досить малі посади та невелика впливовість. Тож засуджують їх, відповідно, за менші злочини.

Честь тижня

Наприклад, суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області нещодавно засудив до позбавлення волі з конфіскацією всього майна двох поліцейських з Чернігівської області.

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В грудні 2016 року сержанти поліції вимагали від водія вісім тисяч гривень за керування в стані алкогольного сп'яніння. Вони забрали у чоловіка технічний паспорт й страховий поліс на автомобіль, а в протоколі зазначили не про п'яне водіння, а про відсутність водійських прав.

Наступного дня в машині поліцейських чоловік передав хабар. Поліцейські начебто помітили, що за ними спостерігають і стали тікати, по дорозі висадивши чоловіка та викинувши гроші у вікно.

Виявилось, що за ними дійсно спостерігали представники правоохоронних органів, до яких звернувся водій. В суді поліцейські вину не визнавали й казали, що водій хотів їх підставити, бо раніше вже неодноразово був судимий і перебував з ними у неприязних відносинах.

Також обвинувачені підкреслювали, що в салоні їх службової машини грошей не знайшли. Але були свідки, які бачили, як гроші викинули з вікна авто. Ще один чоловік бачив, як того дня на узбіччі дороги декілька людей збирали папірці, схожі на грошові купюри.

Правоохоронці також записали розмову поліцейських з водієм. На записі чути, як він говорить, що приніс вісім тисяч, "як і домовлялися". На аудіо чоловік попросив залишити йому хоч на "бутилку", а щедрий поліцейський віддав йому 200 гривень.

Суддя, який розглядав справу, також міг долучитися до нескінченної кругової поруки, де суддя виправдовує чиновника, а той "відмиває" порушника – і все це в обмін на гроші чи протекцію. Проте він цього не зробив, засудивши поліцейських до п'яти років позбавлення волі.



Суддя Василь Овчарик

До речі, гроші з проїжджої частини та узбіччя зібрали й після набуття вироком законної сили мають повернути СБУ.

Премію "Честь тижня" за засудження поліцейських-хабарників отримує суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області Василь Овчарик.

НЕчесть тижня

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси, до складу якої входять Дмитро Передерко, Віктор Корой і голова колегії Сергій Черевко, виправдала фігурантів "справи Краян".

У цій справі міського голову Одеси Геннадія Труханова та ще сімох осіб звинувачували в заволодінні 92 мільйонами гривень з міського бюджету.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачували Труханова за придбання приміщення для мерії з подвійною переплатою.



Міський голова Одеси Геннадій Труханов

Прокурор просив для всіх обвинувачених покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Найсуворіше Труханову – 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, проти Труханова відкрито низку кримінальних справ антикорупційними органами та Службою безпеки України. Наприклад:

1. Кримінальну справу щодо декларування недостовірної інформації – брехню у деклараціях щодо маєтків та автівок дружини – почнуть розглядати у Приморському суді Одеси вже у серпні 2019 року.



2. 4 кримінальні провадження, відкриті СБУ у червні 2019-го щодо незаконного доступу міського голови Одеси до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство. Йому інкримінують підробку документів, приховання факту, що він є громадянином РФ, зловживання службовим становищем та розголошення відомостей, що становлять держтаємницю. Триває досудове розслідування.



3. НАБУ під процесуальним керівництвом САП розслідує відразу 2 кримінальних провадження проти Труханова. А саме щодо оборудок на дорогах – можливого привласнення грошей з місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг, де фігурує компанія "Рост" та щодо одеського аеропорту, збитки від оборудки якої слідчі оцінюють у 100 мільйонів гривень.

За сім місяців судді рекордно швидкими темпами розглянули 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів й допитали понад 100 свідків сторони обвинувачення.

Тоді експерти стверджували, що головуючий суддя спеціально пришвидшує розгляд справи, аби врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який почне роботу вже 5 вересня. І не помилились.



Суддя Сергій Черевко

За це Черевко отримав нашу нагороду НЕчесть тижня. А нещодавно – ще й негативний висновок Громадської ради доброчесності. Цікаво, що тепер справу Труханова розглядатиме Апеляційний суд Одеської області, де працює батько судді Сергія Черевка.

"Можливо, в суду не було достатньо доказів, щоб засудити Труханова?" – подумають скептики. Ні, їх було достатньо. Просто судді в креативний спосіб визнали більшість з них недопустимими.

Наприклад, забракували висновки оціночно-будівельної експертизи, оскільки огляд будівель "Краяну" проводився без понятих. Водночас, за законом участь понятих вимагається лише під час огляду майна фізичної особи.

Це потрібно, наприклад, для того, щоб слідчий не підкинув у речі особи наркотики чи знаряддя злочину. А в цьому випадку оглядалося комунальне майно, тому поняті й не залучалися.

Зате до показів свідків зі сторони Труханова судді не були такими прискіпливими, попри їх ймовірну заангажованість. Більше того судді знімали питання прокурора, або взагалі відмовлялися допитувати свідків, та демонстрували абсолютну пасивність до подій на засіданнях.

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Ну, і вишенька на торті: судді вирішили, що Труханову неправильно повідомили про підозру. На їх думку, це мав зробити особисто керівник САП Назар Холодницький.



Премію "НЕчесть тижня" отримує суддя Малиновського районного суду Одеси та голова колегії, яка виправдала Геннадія Труханова, Сергій Черевко.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи і добивається очищення суддівських лав.