На Чернігівщині школярка завагітніла від 58-річного чоловіка

Неповнолітня дівчинка у Чернігівській області звернулась до лікарів через вагітність.

Дівчинка розповіла лікарям, що тривалий час мала інтимні стосунки з 58-річним чоловіком. Про це повідомляє поліція області.

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Чоловік зізнався та надав правдиві свідчення.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "зґвалтування". Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Скількі зґвалтувань неповнолітніх було зареєстровано? У 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань неповнолітніх. Це вдвічі більше, ніж у 2018 році.



У 2020 році правоохоронці зареєстрували вже 24 злочини сексуального характеру.