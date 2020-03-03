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      На Чернігівщині школярка завагітніла від 58-річного чоловіка

      - Читать новость на русском
      Школярка мала інтимні стосунки із старшим чоловіком / news.rambler.ru

      Неповнолітня дівчинка у Чернігівській області звернулась до лікарів через вагітність.

      Дівчинка розповіла лікарям, що тривалий час мала інтимні стосунки з 58-річним чоловіком. Про це повідомляє поліція області.

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      Чоловік зізнався та надав правдиві свідчення.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "зґвалтування". Йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

      Скількі зґвалтувань неповнолітніх було зареєстровано? У 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань неповнолітніх. Це вдвічі більше, ніж у 2018 році. 

      У 2020 році правоохоронці зареєстрували вже 24 злочини сексуального характеру.

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Згвалтування Новини Чернігова Діти і неповнолітні Кримінал
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