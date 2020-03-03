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      На Черниговщине школьница забеременела от 58-летнего мужчины

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      Несовершеннолетняя девочка в Черниговской области обратилась к врачам из-за беременности.

      Девочка рассказала врачам, что у нее длительное время были интимные отношения с 58-летним мужчиной. Об этом сообщает полиция области.

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      Мужчина признался и дал правдивые показания.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "изнасилование". Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

      Сколько изнасилований несовершеннолетних было зарегистрировано?В 2019 году зарегистрировали 148 изнасилований несовершеннолетних. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

      В 2020 году правоохранители зарегистрировали уже 24 преступления сексуального характера. 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминальные новости Изнасилование Новости Чернигова Дети и несовершеннолетние Криминал
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