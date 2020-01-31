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      Сколько изнасилований несовершеннолетних было в 2019 году: печальная статистика

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      Статистика изнасилований несовершеннолетних / Вести Подмосковья

      В 2019 году было вдвое больше изнасилований детей, чем в 2018 году.

      В прошлом году зарегистрировали более 500 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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      В 2019 году зарегистрировали 148 изнасилований несовершеннолетних. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

      В 2020 году правоохранители зарегистрировали уже 24 преступления сексуального характера. В Офисе генпрокурора отметили, что все расследования сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства офиса.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Дети и несовершеннолетние Родители и дети Криминальные новости Криминал Изнасилование
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