Сколько изнасилований несовершеннолетних было в 2019 году: печальная статистика
В 2019 году было вдвое больше изнасилований детей, чем в 2018 году.
В прошлом году зарегистрировали более 500 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В 2019 году зарегистрировали 148 изнасилований несовершеннолетних. Это вдвое больше, чем в 2018 году.
В 2020 году правоохранители зарегистрировали уже 24 преступления сексуального характера. В Офисе генпрокурора отметили, что все расследования сексуального насилия над несовершеннолетними находятся на контроле руководства офиса.
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