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      Пьяный отец изнасиловал 14-летнюю дочь

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      Отец изнасиловал 14-летнюю дочь / korupciya.com

      На Херсонщине отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Мужчине грозит 12 лет заключения.

      В Новой Каховке пьяный 43-летний мужчина изнасиловал собственную дочь, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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      Девушка рассказала об этом матери. Женщина ночью позвонила в полицию.

      Мужчине грозит ответственность по статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица. Он может сесть на 12 лет.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Изнасилование Новости Херсона
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