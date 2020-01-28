Пьяный отец изнасиловал 14-летнюю дочь
На Херсонщине отец изнасиловал несовершеннолетнюю дочь. Мужчине грозит 12 лет заключения.
В Новой Каховке пьяный 43-летний мужчина изнасиловал собственную дочь, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
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Девушка рассказала об этом матери. Женщина ночью позвонила в полицию.
Мужчине грозит ответственность по статье об изнасиловании несовершеннолетнего лица. Он может сесть на 12 лет.
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