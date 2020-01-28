П’яний батько зґвалтував 14-річну доньку
На Херсонщині батько зґвалтував неповнолітню доньку. Чоловікові загрожує 12 років ув’язнення.
У Новій Каховці п’яний 43-річний чоловік зґвалтував власну доньку, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.
Читайте також: У Вінниці співмешканець матері зґвалтував 6-річну дівчинку
Дівчина розповіла про це матері. Жінка вночі зателефонувала до поліції.
Чоловіку загрожує відповідальність за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи. Він може сісти на 12 років.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі