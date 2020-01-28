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      П’яний батько зґвалтував 14-річну доньку

      1896 Читать новость на русском
      Батько зґвалтував 14-річну доньку / korupciya.com

      На Херсонщині батько зґвалтував неповнолітню доньку. Чоловікові загрожує 12 років ув’язнення.

      У Новій Каховці п’яний 43-річний чоловік зґвалтував власну доньку, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

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      Дівчина розповіла про це матері. Жінка вночі зателефонувала до поліції.

      Чоловіку загрожує відповідальність за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи. Він може сісти на 12 років.

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Херсона Згвалтування
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