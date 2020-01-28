П’яний батько зґвалтував 14-річну доньку

На Херсонщині батько зґвалтував неповнолітню доньку. Чоловікові загрожує 12 років ув’язнення.

У Новій Каховці п’яний 43-річний чоловік зґвалтував власну доньку, повідомляє пресслужба поліції Херсонської області.

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Дівчина розповіла про це матері. Жінка вночі зателефонувала до поліції.

Чоловіку загрожує відповідальність за статтею про зґвалтування неповнолітньої особи. Він може сісти на 12 років.