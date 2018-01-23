На Донбасі наклав на себе руки терорист "ЛНР" із батальйону Плотницького
00:55, сьогодні 1062 Читать новость на русском
У проведення АТО на Донбасі загинув черговий терорист "ЛНР". Він скоїв суїцид, вистріливши в голову з автомата Калашникова.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Necro Mancer.
Згідно з повідомленням, 40-річного терориста звуть Роман Феденко, він був родом зі Слов'янська. Бойовик загинув 22 січня.
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Також відомо, що терорист служив у батальйоні "Зоря" екс-ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.
Джерело: 24 Канал
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