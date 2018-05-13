На Донеччині на дітей упала бетонна стіна
У Добропіллі, що на Донеччині, у неділю, 13 травня, впала бетонна стіна біля під‘їзду багатоповерхівки.
Про це на у Facebook повідомив начальник Покровського відділу поліції ГУ НП Донецької області Юрій Гречишкін.
Внаслідок обвалу постраждали 4 дітей. В результаті падіння бетонної конструкції 8-річна дівчинка отримала тяжкі травми та була доставлена до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Наразі медпрацівники борються за життя дитини.
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Троє інших дітей отримали незначні травми, їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція обіцяє відкрити кримінальне провадження.
Джерело: 24 Канал
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