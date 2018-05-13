В Донецкой области на детей упала бетонная стена
В Доброполье, что в Донецкой области, в воскресенье, 13 мая, упала бетонная стена возле подъезда многоэтажки.
Об этом на в Facebook сообщил начальник Покровского отдела полиции ГУ ЧП Донецкой области Юрий Гречишкин.
В результате обрушения пострадали 4 детей. 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение местной больницы. Сейчас медработники борются за жизнь ребенка.
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Трое других детей получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.
Полиция обещает открыть уголовное производство.
Источник: 24 Канал
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