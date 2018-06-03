На Прикарпатті знайшли чотирирічного хлопчика, який заблукав у лісі
У суботу, 2 червня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 4-річного хлопчика з Рожнятівського району, що на Прикарпатті. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі.
Пошуки розпочали пообідньої пори 2 червня і тривали до 7 години ранку 3 червня, розповідають у поліції.
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Знайшли хлопчика в лісі, де він спав під деревом. До пошуків малюка долучалися поліцейські, бійці Національної гвардії та працівники ДСНС, а згодом – і не байдужі люди.
Стан здоров'я хлопчика задовільний, його повернули батькам.
До пошуків малюка долучалися поліцейські, бійці Національної гвардії та працівники ДСНС, а згодом – і не байдужі люди
Джерело: 24 Канал
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