На Прикарпатті знайшли чотирирічного хлопчика, який заблукав у лісі

У суботу, 2 червня, до поліції надійшло повідомлення про зникнення 4-річного хлопчика з Рожнятівського району, що на Прикарпатті. Дитина пішла з дідом випасати худобу і заблукала у лісі.

Пошуки розпочали пообідньої пори 2 червня і тривали до 7 години ранку 3 червня, розповідають у поліції.

Читайте також: Джип на переході збив жінку з дитиною: 4-річна дівчинка загинула на місці

Знайшли хлопчика в лісі, де він спав під деревом. До пошуків малюка долучалися поліцейські, бійці Національної гвардії та працівники ДСНС, а згодом – і не байдужі люди.

Стан здоров'я хлопчика задовільний, його повернули батькам.



До пошуків малюка долучалися поліцейські, бійці Національної гвардії та працівники ДСНС, а згодом – і не байдужі люди