На Прикарпатье нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу

В субботу, 2 июня, в полицию поступило сообщение о пропаже 4-летнего мальчика из Рожнятовского района, что на Прикарпатье. Ребенок пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу.

Поиски начались с послеобеденной поры 2 июня и продолжались до 7 часов утра 3 июня, рассказывают в полиции.

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Мальчика нашли в лесу, где он спал под деревом. К поискам малыша присоединились полицейские, бойцы Национальной гвардии и работники ГСЧС, а впоследствии – и не равнодушные люди.

Состояние здоровья мальчика удовлетворительное, его вернули родителям.



К поискам малыша присоединились полицейские, бойцы Национальной гвардии и работники ГСЧС, а впоследствии – и не равнодушные люди