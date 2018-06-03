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На Прикарпатье нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу

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На Прикарпатье нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу
На Прикарпатье нашли четырехлетнего мальчика, который заблудился в лесу / Фото пресс-службы полиции

В субботу, 2 июня, в полицию поступило сообщение о пропаже 4-летнего мальчика из Рожнятовского района, что на Прикарпатье. Ребенок пошел с дедом пасти скот и заблудился в лесу.

Поиски начались с послеобеденной поры 2 июня и продолжались до 7 часов утра 3 июня, рассказывают в полиции.

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Мальчика нашли в лесу, где он спал под деревом. К поискам малыша присоединились полицейские, бойцы Национальной гвардии и работники ГСЧС, а впоследствии – и не равнодушные люди.

Состояние здоровья мальчика удовлетворительное, его вернули родителям.


К поискам малыша присоединились полицейские, бойцы Национальной гвардии и работники ГСЧС, а впоследствии – и не равнодушные люди

 

Теги: Полиция Новости Украины Новости Ивано-Франковска Дети
Источник: 24 Канал
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