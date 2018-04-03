На Рівненщині школяр перестрибував через паркан і проколов ногу арматурою

Інцидент стався у вівторок, 3 квітня, у селі Бортниця Дубенського району, що на Рівненщині. Поблизу місцевої школи дев'ятирічний учень 2-го класу, перестрибуючи через металевий паркан, нахромився на гостру арматуру і проколов м’язи лівої ноги.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

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"Рятувальники за допомогою маслостанції та бензорізу оперативно провели розрізання металевих конструкцій та обережно перенесли дитину до карети швидкої допомоги", – розповідають у ДСНС.

Під час проведення рятувальної операції, хлопчик був під постійним контролем медиків.

Рятувальна операція зайняла три хвилини. На даний час школяр прооперований та знаходиться під наглядом лікарів.

Дивіться відео порятунку школяра, який проколов ногу арматурою