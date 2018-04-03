На Ровненщине школьник перепрыгивал через забор и проколол ногу арматурой

Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, в селе Бортница Дубенского района Ровненской области. Вблизи местной школы девятилетний ученик 2-го класса, перепрыгивая через металлический забор, напоролся на острую арматуру, проколов мышцы левой ноги.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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"Спасатели с помощью маслостанции и бензореза оперативно провели разрезание металлических конструкций и осторожно перенесли ребенка в карету скорой помощи", – рассказывают в ГСЧС.

Во время проведения спасательной операции, мальчик был под постоянным контролем медиков.

Спасательная операция заняла три минуты. В настоящее время школьник прооперирован и находится под наблюдением врачей.

Смотрите видео спасения школьника, проколол ногу арматурой