На склад у Київ доставили перші набори LEGO для першокласників: фото

На склад у Києві доставлено першу чергу благодійної допомоги від LEGO Foundation – набори LEGO "6 цеглинок". Такі набори вже 1 вересня 2018 року отримає для навчання в школі кожен першокласник в Україні. Також прибули "LEGO Play Box" для шкіл 7 областей та міста Києва, які надаватимуться на кожен 1-й клас.

Як повідомляють у прес-службі Міністерства освіти і науки, загалом наразі прибула 21 фура з конструкторами. Надалі обласні державні адміністрації та місто Київ мають забрати вантаж для подальшого розвезення.

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Для розміщення лише цього вантажу нам знадобилося близько 1 тис м3 площ, а це – лише перша черга доставки. Так, для довезення всіх наборів "6 цеглинок", що розраховані на кожного першокласника, знадобилося близько 8 великих фур, а для доставки всіх "LEGO Play Box" потрібно близько 45 фур,

– пояснила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У МОН запевнили, що 1 вересня кожен першокласник матиме для навчання набір "6 цеглинок".

Зазначається, що усі конструктори надаються The LEGO Foundation абсолютно безкоштовно, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між організацією та Міністерством освіти і науки України.

Планується, що конструктори LEGO застосовуватимуться в усіх 1 класах України як дидактичні матеріали для впровадження методик ігрового та діяльнісного навчання.



Перші набори LEGO для українських першокласників