На склад в Киев доставили первые наборы LEGO для первоклассников: фото

На склад в Киеве доставлена первая очередь благотворительной помощи от LEGO Foundation – наборы LEGO "6 кирпичиков". Такие наборы уже 1 сентября 2018 получит для обучения в школе каждый первоклассник в Украине. Также прибыли "LEGO Play Box" для школ 7 областей и города Киева, которые будут предоставляться на каждый 1-й класс.

Как сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки, в общем пока что прибыла 21 фура с конструкторами. В дальнейшем областные государственные администрации и город Киев должны забрать груз для дальнейшей развозки.

Читайте также: Украинский школьник благодаря впечатляющему изобретению стал победителем "Олимпиады гениев" в США

Для размещения только этого груза нам понадобилось около 1 тыс м3 площадей, а это – только первая очередь доставки. Так, для подвоза всех наборов "6 кирпичиков", которые рассчитаны на каждого первоклассника, понадобилось около 8 больших фур, а для доставки всех "LEGO Play Box" нужно около 45 фур,

– пояснила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

В МОН заверили, что 1 сентября каждый первоклассник будет иметь для обучения набор "6 кирпичиков".

Отмечается, что все конструкторы предоставляются The LEGO Foundation совершенно бесплатно, на основании Меморандума о взаимопонимании между организацией и Министерством образования и науки Украины.

Планируется, что конструкторы LEGO применяться во всех 1 классах Украины как дидактические материалы для внедрения методик игрового и деятельностного обучения.

Первые наборы LEGO для украинских первоклассников