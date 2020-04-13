На Закарпатті викрили бордель з неповнолітніми

Правоохоронці в одному з сіл Закарпаття викрили бордель. У ньому послуги сексуального характеру надавали дві неповнолітні дівчини.

Підозрюваного 22-річного мешканця села Велика Бийгань затримали, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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За даними поліції, чоловік змушував дівчат надавати інтимні послуги. Якщо неповнолітні відмовлялись виконувати вказівки – чоловік погрожував їм і застосовував проти них силу.

Цього дня, 15-річна мешканка Виноградова та 16-річна мешканка Мукачівщини, мали зустрітися з черговим замовником. Плату за послуги підозрюваний привласнював повністю.

Бордель викрили на Закарпатті / Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



22-річного чоловіка затримали / Фото: Нацполіція