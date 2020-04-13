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      На Закарпатті викрили бордель з неповнолітніми

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      Чоловік організував бордель, де працювали неповнолітні дівчата / zk.npu.gov.ua

      Правоохоронці в одному з сіл Закарпаття викрили бордель. У ньому послуги сексуального характеру надавали дві неповнолітні дівчини.

      Підозрюваного 22-річного мешканця села Велика Бийгань затримали, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      За даними поліції, чоловік змушував дівчат надавати інтимні послуги. Якщо неповнолітні відмовлялись виконувати вказівки – чоловік погрожував їм і застосовував проти них силу.

      Цього дня, 15-річна мешканка Виноградова та 16-річна мешканка Мукачівщини, мали зустрітися з черговим замовником. Плату за послуги підозрюваний привласнював повністю. 

      Бордель викрили на Закарпатті / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


      22-річного чоловіка затримали / Фото: Нацполіція

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Новини Закарпаття Діти і неповнолітні Проституція Кримінал
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