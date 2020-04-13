На Закарпатті викрили бордель з неповнолітніми
Правоохоронці в одному з сіл Закарпаття викрили бордель. У ньому послуги сексуального характеру надавали дві неповнолітні дівчини.
Підозрюваного 22-річного мешканця села Велика Бийгань затримали, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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За даними поліції, чоловік змушував дівчат надавати інтимні послуги. Якщо неповнолітні відмовлялись виконувати вказівки – чоловік погрожував їм і застосовував проти них силу.
Цього дня, 15-річна мешканка Виноградова та 16-річна мешканка Мукачівщини, мали зустрітися з черговим замовником. Плату за послуги підозрюваний привласнював повністю.
Бордель викрили на Закарпатті / Фото: Нацполіція
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією". Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
22-річного чоловіка затримали / Фото: Нацполіція
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