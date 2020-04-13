На Закарпатье разоблачили бордель с несовершеннолетними

Правоохранители в одном из сел Закарпатья разоблачили бордель. В нем услуги сексуального характера оказывали две несовершеннолетние девушки.

Подозреваемого 22-летнего жителя села Большая Бийгань задержали, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным полиции, мужчина заставлял девушек оказывать интимные услуги. Если несовершеннолетние отказывались выполнять указания – мужчина угрожал им и применял против них силу.

В этот день, 15-летняя жительница Виноградова и 16-летняя жительница Мукачевщины, должны были встретиться с очередным заказчиком. Плату за услуги подозреваемый присваивал полностью.



Бордель разоблачили на Закарпатье / фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



22-летнего мужчину задержали / фото: Нацполиция