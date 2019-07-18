На Житомирщині десантники підкорювали небо: фото

На полігоні поблизу Житомира 70 строковиків-десантників, здійснили свій перший вихід у небо. Із хвилюванням молоді хлопці чекали на свій перший в житті стрибок з парашутом.

Спершу вони піднімалися на борт гвинтокрила. І вже за декілька хвилин вони здійснили вихід у небо з висоти 800 метрів.

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Після вдалого приземлення хлопці не стримували емоцій. Поруч із хлопцями вперше у житті стрибають і дівчата-контрактники.



Жінки також пригали з парашутом //УНН

Вони впевнені, що зробити вирішальний крок з борту гвинтокрила у відкрите небо нелегко, але в тому нема нічого аж надто небезпечного.

У мене була впевненість, що все буде добре, в принципі, напевно, довіряю хлопцям, які мене готували і укомплектовували,

– розповіла військова Тетяна Пасько.

Після стрибків на військових чекала традиційна десантна посвята у парашутисти.



Підотування до стрибку //УНН

"Поповнення – добре, з завданням всі впорались. Відбувся ритуал посвячення у десантники для тих, хто здійснив вперше в житті парашутний стрибок", – сказав заступник командира батальйону Дмитро Денисевич.

Всього на Житомирському полігоні майже 600 військових-новачків. Усі вони протягом тижня мають хоча би раз стрибнути з парашутом. А потім з навчального центру вони попрямують до своїх військових частин для проходження служби.