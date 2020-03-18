На Житомирщині виділили 45 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом

У Житомирській області виділили 45 мільйонів гривень з місцевих бюджетів на запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Частину цих коштів спрямують на стимулювання роботи медичних працівників.

Таке рішення під час брифінгу 18 березня озвучила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко. Вона повідомила, що 45 мільйонів гривень будуть спрямовані на забезпечення засобами індивідуального захисту та інші заходи щодо запобігання поширення коронавірусу в області з міських, районних, обласного та бюджетів ОТГ.

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Під час брифінгу було зазначено, що раніше на боротьбу з поширенням коронавірусу з резервного фонду області виділили понад 1,7 мільйона гривень. Також за кошти фонду в лікарню придбали новітній апарат для діагностування Covid-19.

За словами Наталії Остапченко, у Житомирській області очікують на гуманітарну допомогу від підприємців та аграріїв. Попри те, що наразі медичні установи мають індивідуальні засоби захисту, ці запаси потрібно постійно накопичувати.

В області мають припинити роботу всі розважальні та культурні заклади. Працювати на період карантину до 3 квітня залишаються аптеки, продуктові магазини, банки та заправки. У всіх цих громадських закладах будуть розповсюджені пам’ятки з правилами для жителів області про те, як вберегти себе та рідних від коронавірусу, – розповіла Наталія Остапченко.

Що відомо про коронавірус на Житомирщині?13 березня у Радомишлі померла 71-річна жінка, яка напередодні приїхала з Польщі. Перед цим жінка ще ходила до церкви та гостювала в родичів у Львові.



В області ввели надзвичайну ситуацію.



Загалом в Україні 14 підтверджених випадків зараження на коронавірус, два з них – летальні.