Якщо ви почули звуки сирен або гучномовця, які тривають протягом кількох хвилин, то це є попереджувальним сигналом "Увага всім". У такому випадку варто увімкнути телебачення або радіо, адже інформацію про ситуацію передаватимуть офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу.

До теми Куди звертатися в екстрених ситуаціях, якщо ви перебуваєте в Польщі: номери телефонів

Після того, як ви прослухали повідомлення, виконуйте інструкції. Важливо залишити засіб інформації увімкненими, адже через них можуть надходити нові дані.

Звук сирен може бути сигналом повітряної тривоги, радіаційної чи хімічної загрози, біологічного зараження тощо. Проте незалежно від типу надзвичайної ситуації, сигнал буде однаковий.

Тренування чи справжнє повідомлення

З метою перевірки системи попередження, сирени можуть бути тренувального характеру. Про такі випробовування завжди повідомляють завчасно у засобах масової інформації. Якщо ви не бачили їх раніше й не знаходите відповідного повідомлення, тоді це і є попередженням про надзвичайну ситуацію.

Після отримання повідомлення може бути 2 варіанти дій:

залишатися вдома (при цьому необхідно пристосувати своє житло до ситуації та повідомити отриману інформацію сусідам);

перейти до укриття або евакуюватися.

Зверніть увагу! Перед виходом з будинку потрібно перекрити газо-, електро- та водопостачання, зачинити вікна й вентиляційні отвори.

Також необхідно взяти з собою найнеобхідніше й прямувати до укриття або на збірний евакуаційний пункт. Обов'язково допоможіть тим, хто цього потребує, або людям похилого віку.



Перед виходом варто вимкнути електроприлади / Фото Unsplash

Як зібрати тривожну валізу

Варто розуміти, що у тривожну валізу потрібно помістити лише найнеобхідніше. Мовиться про паспорт і копії всіх документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, пенсійне посвідчення, документи на власність). Важливо не забути й про гроші та зарядний пристрій для мобільного телефона.

Дізнайтеся більше На Луганщині оповіщатимуть про надзвичайні ситуації за допомогою мобільного додатка

Варто взяти з собою такі речі, як радіоприймач, ліхтарик, годинник, ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники та запальнички. Також обов'язково потрібно подбати про теплий одяг, спідню білизну, зручне взуття, а також про засоби гігієни.

Особливу увагу варто приділити аптечці. Туди слід покласти засоби надання першої медичної допомоги, а також ліки, які ви чи члени вашої сім'ї вживаєте на постійній основі. Однак важливо стежити за термінами придатності препаратів.



Особливу увагу варто приділити аптечці / Фото Unsplash

Тривожна валіза мусить містити воду і продукти на 3 доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування. Складіть речі у місткий, зручний рюкзак і тримайте його напоготові. У разі надзвичайної ситуації це скоротить час на збори.

Як підготувати дім до надзвичайної ситуації

Незалежно від того, що саме спричинило кризу, спершу варто поставити собі кілька простих, але критичних запитань: чи маю я достатній запас харчів і питної води, чи є необхідні медикаменти та чи зможу я своїми силами забезпечити обігрів оселі в холодний період року.

Однак про дещо варто продумати заздалегідь:

зробіть запаси питної та технічної води, а також продуктів тривалого зберігання;

підготуйте засоби пожежогасіння;

подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання;

підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу й електропостачання;

подумайте про альтернативний обігрів оселі у холодну пору на випадок відключення централізованого опалення;

тримайте документи зібраними, а також заздалегідь зробіть копії.

Цікаво Ера ксерокопій закінчується: цифрові документи в Україні прирівняли до паперових

Не зайвим буде й підготувати інформацію про групу крові та можливі проблеми зі здоров'ям членів сім'ї. Наприклад, про алергію на медичні препарати та хронічні захворювання.

Також про всяк випадок дізнайтеся, де розташовані найближчі укриття поруч з вашим будинком, перевірте стан підвального приміщення у вашому будинку, де також у разі катастрофи можна буде врятуватися.

Що робити, якщо почались бойові дії

Для початку зберігайте спокій і концентрацію уваги. Від цього залежатиме, наскільки вправно й швидко ви зможете впоратися з кризою. Не сповіщайте про свої майбутні дії та плани малознайомим людям.

Завжди носіть з собою документ, який посвідчує особу, а гроші тримайте у різних місцях – так ви матимете більше шансів їх вберегти.



Гроші варто зберігати у різних місцях / Фото Unsplash

При появі озброєних людей, військової техніки чи заворушень негайно покиньте небезпечний район, якщо маєте таку можливість. У протилежному випадку сховайтеся в найближчому укритті.

Водночас у разі раптового обстрілу та відсутності сховищ поблизу варто лягти на землю головою у протилежний від вибухів бік й прикрити голову руками або речами.

Довідка. Якщо поряд з вами поранено людину, надайте першу допомогу й викличте швидку. Однак не намагайтесь допомогти пораненим, поки не завершився обстріл або якщо існують інші загрози.

Якщо ви стали свідком поранення, смерті людини чи протиправних дій, намагайтесь запам'ятати якнайбільше інформації про обставини подій.

Чого категорично не можна робити

Під час військових заворушень в жодному разі не варто:

наближатися до вікон, коли чуєте постріли;

спостерігати за ходом бойових дій чи рухом військової техніки;

підбирати покинуту зброю та боєприпаси;

торкатися вибухонебезпечних чи підозрілих предметів.

Якщо ви цивільна особа, то не варто носити армійську форму або камуфльований одяг. Краще одягнути речі темних кольорів, які не привертають увагу, й уникайте будь-яких символів, адже вони можуть викликати неадекватну реакцію.

До теми Що робити під час пожежі: правила, які врятують життя

Знати, що саме може зробити кожен з нас в умовах надзвичайної ситуації, важливо. Коли безпека суспільства під загрозою, чітке розуміння алгоритму дій допоможе впоратися з ситуацією, вберегти себе, свою сім'ю та допомогти іншим.