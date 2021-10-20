Про судове рішення щодо нареченого видання повідомляє з посиланням на дані Єдиного державного реєстру судових рішень.

Як це було Наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі

Нареченого, які стріляв на весіллі, оштрафували

На суді 27-річний чоловік розкаявся у скоєному, тому йому пом'якшили вирок. Максимальне покарання, яке загрожувало буковинцю, – 7 років позбавлення волі.

Однак суд зобов'язав чоловіка лише заплатити штраф – 17 тисяч гривень.

Стрілянина нареченого на весіллі на Буковині: що відомо