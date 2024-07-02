Про це перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу розповів в етері національного маратону. Джелял також поділився, які мав почуття під час останніх годин обміну, передає 24 Канал.

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Як почувається Джелял після обміну

Наріман Джелял розповів, що після повернення в Україну він почувається добре. За словами заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, у нього не було дуже великих проблем зі станом здоров'я.

Ще належить пройти медичні обстеження. Є деякі проблеми, однак я в більш-менш доброму стані фізично і психологічно. Проблеми з фахівцями будемо розв'язувати,

– сказав Джелял.

Кримськотатарський журналіст також наголосив, що в принципі ніщо йому не заважає спілкуватися з друзями, колегами, та з тим, хто буде мати бажання дізнатися щось про нього.

"Ці болячки, які були, потрохи загоюються, я думаю, емоційні і фізичні. Але на це потрібен час", – пояснив він.

Якими були останні години перед обміном у активіста

Джелял також розповів, що останні години перед обміном була така ситуація, що всім полоненим, яких везли до кордону з Україною, зняли кайдани й надягнули пластикові стяжки.

І тому (окупанту – 24 Канал), я навіть людиною його не хочу називати, щось не сподобалось йому в тому, що я сказав: "Навіщо ви так туго стягуєте, навіщо це треба". То він навмисно взяв і затягнув мені руки так, що просто кровообіг (у руках – 24 Канал) був порушений,

– сказав активіст.

Кримськотатарський журналіст зазначив, що десь пів години він витримав ці тортури. Але коли вже сіли в гелікоптер, то він звернувся до старшого, який поводився більш-менш адекватно, попросивши послабити затяжки. Адже таким чином Джелялу могли просто пошкодити руки.

"Тому останній був такий найбільш пригнічений відрізок (часу перед обміном – 24 Канал). І кілька днів після звільнення у мене залишалися такі дуже глибокі сліди. Але руки на місці, все інше пройде", – наголосив Джелял.

Нагадаємо, що Наріман Джелял був серед 10 цивільних українців, яких повернули на батьківщину з російського полону 28 червня. Заступника голови Меджлісу був у ворожому полоні протягом 4 років.