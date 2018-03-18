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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Націоналісти зірвали вибори Путіна в Україні і погрожують "потрусити" всю владу

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Націоналісти зірвали вибори Путіна в Україні
Націоналісти зірвали вибори Путіна в Україні / vgolos.com.ua

Українські націоналісти розпочинають наступ на внутрішнього ворога, яким є антиукраїнська олігархічна система. 3 квітня в столиці відбудеться велика антиолігархічна акція, спрямована на захист інтересів українців і приведення до тями всієї владної верхівки Української держави.

Про це 18 березня 2018 року під час блокування виборів російського президента в Києві заявив заступник голови ВО "Свобода", народний депутат України Андрій Іллєнко.

Ситуація під дипломатичними представництвами країни-агресора доводить спроможність націоналістів і їхній захист національних інтересів, честі й гідності української нації, –
заступник голови ВО "Свобода", народний депутат України Андрій Іллєнко.

Він зауважив, що націоналісти довели свою спроможність у боротьбі із зовнішнім ворогом – Московією, й робитимуть усе для того, аби подолати ворога внутрішнього – олігархічну систему.

"Нинішня ситуація під дипломатичними представництвами країни-агресора доводить спроможність націоналістів і їхній захист національних інтересів, честі й гідності української нації. Сьогодні націоналісти показали, що дають відсіч зовнішньому ворогу, попри бездіяльність нинішньої української влади. І навіть ті дії, які влада почала запізніло вчиняти, були виключно тому, що була тверда позиція націоналістів.

Але водночас після чотирьох років війни, яка триває далі, досі не розірвано дипломатичних стосунків з окупантом, в Україні далі працюють дипломатичні представництва країни-агресора. Ми, націоналісти, розуміємо: так відбувається тому, що в України є два вороги. Зовнішній ворог – це Московія, а внутрішній ворог – це олігархат.

"Сьогодні ми показали свою дієвість проти зовнішнього ворога. Так само, як українські націоналісти разом з усіма українцями, які захищають свою землю, показують це на фронті московсько-української війни. І вже скоро ми будемо переходити в наступ проти антиукраїнської олігархічної системи. Повернемо Україну в українські руки!" – наголосив Андрій Іллєнко.

Теги: Новини України Новини політики Вибори в Росії 2018 ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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