14 липня на теренах Франції відзначають одне з найбільших національних свят – День взяття Бастилії. Роковини штурму фортеці-в'язниці у далекому 1789 році є символом єдності нації та примирення усіх французів.

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Щороку у цей день офіційні церемонії та паради проводять у кожному французькому місті. Проте у 2016 році для жителів і гостей одного з найбільших міст Франції святкування завершилося справжньою трагедією. Терористичний напад в Ніцці.

Того дня у Ніцці велике святкування відбувалося на Англійській набережній, яка простягається на 7 кілометрів вздовж Середземного моря. Увечері юрба кількістю понад 30 тисяч осіб зібралася там, щоб спостерігати за святковими феєрверками.

У натовп в'їхала вантажівка

Саме в цей час, близько 22:40 години, в натовп націлено в'їхала багатотонна вантажівка Renault Midlum. Розігнавшись за 100 метрів до відпочивальників, терорист за кермом авто врізався у людей і зумів проїхати по тілах ще 2 кілометри.



Теракт у Ніцці у 2016 році забрав життя десятків людей / Фото "РБК"

При цьому він навмисно рухався зиґзаґами, щоб скалічити і вбити якнайбільше осіб. Попри те, що на набережній панувала масова паніка, один з чоловіків все ж спробував зупинити терориста. Йому вдалося потрапити у кабіну водія, через що зловмиснику довелося сповільнити рух.

Терориста знешкодила поліція

Саме в цей час поліція змогла його знешкодити кількома пострілами. Масовим вбивцею виявився 31-річний француз туніського походження Магомет Лахуаедж Булель. Він переїхав у Ніццу ще в 2005 році, де відразу влаштувався працювати водієм вантажівки.

Попри те, що французький прокурор та прем'єр-міністр пов'язували дії Магомета з джихадистським тероризмом та Ісламською Державою, рідні чоловіка свідчили про протилежне. Вони стверджували, що їхній загиблий родич ніколи не мав нічого спільного з релігією.



Декілька постраждалих померли у лікарні / Фото ЕРА

Натомість, за їхніми словами, в нього були серйозні психологічні проблеми, а також наркотична й алкогольна залежності. Магомет нібито лікувався від депресії і мав напади люті. Водночас поведінка Магомета незадовго до нападу говорила про інше.

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Згідно з коментарями місцевих знайомих, за декілька днів перед атакою він почав відпускати бороду, пояснюючи це тим, що сенс бороди в релігійності. У квітні того ж року він почав відвідувати мечеть, а за 8 місяців до теракту бував у Тунісі.

Моторошна серія терактів у Парижі

Приблизно в цей же час відбулася серія терористичних атак у Парижі, під час якої загинули понад 120 людей. Про причетність Магомета до Ісламської держави повідомив і рідний дядько терориста.

Він заявив, що хлопця завербували близько 2 тижнів тому члени угруповання з Алжиру. Тоді ж Магомет нібито почав цікавитися відео з Ісламської Держави, а також стрільцем з Орландо Омаром Матіном. Останній всього місяць тому вбив у місцевому барі в штаті Флорида півсотні людей.



Дядько терориста припустив, що його завербували / Фото ЕРА

Такі свідчення тільки посилили підозру правоохоронних органів Франції щодо зв'язку терориста з Ісламською Державою. Колишній мер Ніцци Крістіан Естрозі заявляв, що вантажівка була завантажена гранатами та зброєю. Однак, насправді поліція виявила на місці злочину лише нефункціональну гранату та макети АК-47 і М-16.

Правоохоронці знайшли 5 спільників

Через тиждень після нападу прокурор Франції заявив, що правоохоронцям вдалося простежити та затримати співучасників злочину. Це були 4 чоловіків і 1 жінка, яка виявилася дружиною злочинця і, на думку поліції, не була причетна до нападу.

Один із затриманих чоловіків знімав напад на відео і часто до цього контактував з Магометом. Інші чоловіки брали участь у пошуку зброї для втілення задуманого. Того вечора жертвами терориста стало понад 400 людей, 87 з них загинули на місці та у лікарнях від отриманих травм.



Правоохоронці знайшли 5 спільників терориста / Фото ЕРА

Багато вбитих було не лише серед французів, але й іноземців. Третина жертв нападу, зокрема, були мусульманськими іммігрантами. Першою під колесами вантажівки загинула 62-річна мусульманка, мати 7 дітей, Фатіма Чарріхі. Також жертвою став молодий українець, одесит Михайло Базелевський.

Увесь світ висловлював співчуття Франції

Люди по всьому світу висловлювали співчуття родинам загиблих і постраждалим від теракту. Офіційні представники різних держав повідомляли про готовність допомогти. Президент Франції Франсуа Олланд подав до парламенту пропозицію про продовження режиму надзвичайного стану, який діяв у країні з часу терактів у Парижі в листопаді 2015 року.

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Всього через 4 дні після трагедії у Ніцці, розпочалася серія терактів у Німеччині. Перший із нападів згодом пов'язали з масовим вбивством у французькому місті. 18 липня 2016 року в поїзді між баварськими містами Тройхтлінген та Вюрцбург молодий чоловік озброєний сокирою та ножем напав на пасажирів.



Люди по всьому світу висловлювали співчуття / Фото ЕРА

Йому вдалося поранити чотирьох випадкових людей, допоки його не застрелила поліція. Зловмисник виявився одним із біженців, який прибув з Афганістану за рік до цього. Розслідування нападу привело правоохоронців до зв'язку молодика з Ісламською державою.

За їхніми даними, члени терористичного угруповання закликали чоловіка наїхати на натовп так само як це зробив Магомет у Ніцці. Вони аргументували це тим, що такий спосіб призведе до більшої кількості загиблих. Проте молодий терорист не вмів керувати авто, і заявив, що не буде витрачати час на навчання.

У Франції вшановують пам'ять про загиблих

Сьогодні Національне свято День взяття Бастилії у Франції продовжують гучно відзначати. Проте у Ніцці щороку, окрім святкування, час присвячують і вшануванню пам'яті загиблим того трагічного дня.

Через 4 роки, у 2020 році, це місто спіткав ще 1 безжальний напад терориста. Цього разу загинуло 4 людей, а вбивства були не менш жорстокими. Терорист напав з ножем на відвідувачів базиліки Нотр-Дам.



Через Теракт у Ніцці у 2016 році постраждали 400 людей / Фото ЕРА

Одна з жертв була обезголовлена. Нападника затримали через 10 хвилин після атаки, а зловмисник продовжував вигукувати екстремістські ісламські заклики навіть під час затримання.

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Теракти у Французькій республіці трапляються доволі часто. Кількість мусульманського населення у цій країні сягає 8% і постійно зростає. Рада мусульман у Французькій Республіці щоразу засуджує подібні дії радикальних осіб, які сповідують мусульманську віру, а правоохоронні органи країни працюють над запобіганням і боротьбою з тероризмом всіма силами.