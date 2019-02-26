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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Навчати сімейному життю мають в школах, – дитячий омбудсмен

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      Микола Кулеба: у суспільстві назріла проблема сімейних цінностей
      Микола Кулеба: у суспільстві назріла проблема сімейних цінностей / З відкритих джерел

      Понад половина українських сімей, на жаль, розлучається. Як наслідок, три мільйони дітей живуть в неповних сім’ях, а кожне п’яте маля народжується поза шлюбом. Про причини цих, насправді, вражаючих цифр в ексклюзивному інтерв’ю 24 каналу розповів Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба.

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      Він пояснив такі вражаючі цифри тим, що у суспільстві назріла проблема сімейних цінностей. Роль сім`ї поступово відходить на другий план, що є неправильним. Молодь не розуміє функцій родини, не усвідомлює сімейних ролей, не відчуває відповідальності за своїх близьких. На жаль, ніхто не працює над формуванням цих принципів. Наразі, молодь покладається лише на досвід власного дитинства, який не завжди позитивний.

      Хто такий Микола Кулеба? Уповноважений президента України з прав дитини. Заснував та очолив благодійну організацію "Відкрите серце", пізніше – міжнародну благодійну організацію "Служба порятунку дітей". Створив мережу благодійних центрів допомоги безпритульним дітям Києва. Відкрив перший в Україні "Міський центр дитини".

      Сьогодні молоді люди інтерпретують любов лише як емоційну складову. Але ж сім’я – це не лише емоція, це й функція виховання, спільного побуту. Вони не завжди розуміють, навіщо вони створюють сім’ю, не знають відповіді на питання – що я маю робити і яка моя відповідальність. Немає розуміння етапів розвитку сім’ї, криз, які відбуваються і є закономірними. Тому часто молоді люди у формуванні власної сім’ї повторюють помилки батьків,
      – додає уповноважений президента з прав дитини.

      Микола Кулеба, діти,молодь, родина
      Молодь має навчатись жити сімєю 

      Микола Кулеба радить навчати молодь бути справжньою сім'єю. Адже саме через незнання, нерозуміння відповідальності й руйнуються сім'ї. І що дуже прикро – від нестачі таких знань страждає не лише подружжя, а й діти. Часто малеча, яка виховується у сім'ї, де розлучились батьки, дуже вразлива. Адже вона стає свідком напружених стосунків, які передують розлученню. Нерідко батьки намагаються маніпулювати дитиною, аби дошкулити другій половинці.

      На моє переконання – навчання дітей усвідомленому батьківству має розпочинатись ще в школі, де мають пояснювати принципи формування сімейних стосунків,
      – зауважив Микола Кулеба.

      Більше про усиновлення та чому кожна друга українська сім’я розпадається – читайте в інтерв’ю з Уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Статті Діти і неповнолітні Освіта Діти Психологія
      Джерело: 24 канал
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