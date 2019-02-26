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      Учить семейной жизни должны в школах, – детский омбудсмен

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      Николай Кулеба: в обществе назрела проблема семейных ценностей
      Николай Кулеба: в обществе назрела проблема семейных ценностей / Из открытых источников

      Более половины украинских семей, к сожалению, расстается. Как следствие, три миллиона детей живут в неполных семьях, а каждое пятый малыш рождается вне брака. О причинах этих на самом деле впечатляющих цифр в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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      Он объяснил такие впечатляющие цифры тем, что в обществе назрела проблема семейных ценностей. Роль семьи постепенно отходит на второй план, что неправильно. Молодежь не понимает функций семьи, не осознает семейных ролей, не чувствует ответственности за своих близких. К сожалению, никто не работает над формированием этих принципов. Сейчас молодежь полагается только на опыт собственного детства, который не всегда положительный.

      Кто такой Николай Кулеба?​Уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Основал и возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце", позже – международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Создал сеть благотворительных центров помощи беспризорным детям Киева. Открыл первый в Украине "Городской центр ребенка".

      Сегодня молодые люди интерпретируют любовь только как эмоциональную составляющую. Но семья – это не только эмоция, это и функция воспитания, общего быта. Они не всегда понимают, зачем они создают семью, не знают ответа на вопрос – что мне делать и какова моя ответственность. Нет понимания этапов развития семьи, кризисов, которые происходят и закономерны. Поэтому часто молодые люди в формировании собственной семьи повторяют ошибки родителей,
      – добавляет уполномоченный президента по правам ребенка.

      Микола Кулеба, діти,молодь, родина
      Молодежь должна учиться жить семьей

      Николай Кулеба советует учить молодежь быть настоящей семьей. Ведь именно из-за незнания, непонимания ответственности и разрушаются семьи. И очень обидно – от недостатка таких знаний страдает не только супруги, но и дети. Часто дети, которые воспитываются в семье, где развелись родители, очень уязвимы. Ведь она становится свидетелем напряженных отношений, предшествующих разводу. Нередко родители пытаются манипулировать ребенком, чтобы досадить второй половинке.

      По моему убеждению – обучение детей осознанному родительству должно начинаться еще в школе, где должны объяснять принципы формирования семейных отношений,
      – отметил Николай Кулеба.

      Больше об усыновлении и почему каждая вторая украинская семья распадается – читайте в интервью с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Психология Дети Образование Дети и несовершеннолетние Статьи
      Источник: 24 канал
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