Учить семейной жизни должны в школах, – детский омбудсмен

Более половины украинских семей, к сожалению, расстается. Как следствие, три миллиона детей живут в неполных семьях, а каждое пятый малыш рождается вне брака. О причинах этих на самом деле впечатляющих цифр в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

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Он объяснил такие впечатляющие цифры тем, что в обществе назрела проблема семейных ценностей. Роль семьи постепенно отходит на второй план, что неправильно. Молодежь не понимает функций семьи, не осознает семейных ролей, не чувствует ответственности за своих близких. К сожалению, никто не работает над формированием этих принципов. Сейчас молодежь полагается только на опыт собственного детства, который не всегда положительный.

Кто такой Николай Кулеба?​Уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Основал и возглавил благотворительную организацию "Открытое сердце", позже – международную благотворительную организацию "Служба спасения детей". Создал сеть благотворительных центров помощи беспризорным детям Киева. Открыл первый в Украине "Городской центр ребенка".

Сегодня молодые люди интерпретируют любовь только как эмоциональную составляющую. Но семья – это не только эмоция, это и функция воспитания, общего быта. Они не всегда понимают, зачем они создают семью, не знают ответа на вопрос – что мне делать и какова моя ответственность. Нет понимания этапов развития семьи, кризисов, которые происходят и закономерны. Поэтому часто молодые люди в формировании собственной семьи повторяют ошибки родителей,

– добавляет уполномоченный президента по правам ребенка.



Молодежь должна учиться жить семьей

Николай Кулеба советует учить молодежь быть настоящей семьей. Ведь именно из-за незнания, непонимания ответственности и разрушаются семьи. И очень обидно – от недостатка таких знаний страдает не только супруги, но и дети. Часто дети, которые воспитываются в семье, где развелись родители, очень уязвимы. Ведь она становится свидетелем напряженных отношений, предшествующих разводу. Нередко родители пытаются манипулировать ребенком, чтобы досадить второй половинке.

По моему убеждению – обучение детей осознанному родительству должно начинаться еще в школе, где должны объяснять принципы формирования семейных отношений,

– отметил Николай Кулеба.

Больше об усыновлении и почему каждая вторая украинская семья распадается – читайте в интервью с Уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой.