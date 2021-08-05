Про дошкілля як освіту з народження – у новому випуску "А що далі?" Оксана Сироїд розмовляла із Керівницею "Центру гідності дитини" при УКУ, засновницею мережі приватних дитсадків "Пташеня. Дитячий простір" Христиною Шабат.

Як зазначає Христина Шабат, наше завдання, дорослих, слідкувати за тим, щоб з дитиною, за яку ми відповідаємо, все відбувалося за правилами. Це дуже добре, коли дитина росте в системі права. На жаль, в умовах групи в садку на 30 дітей, чи класів на 35-40 дітей це майже неможливо. Це просто фізично неможливо. Тому, на думку керівниці "Центру гідності дитини при УКУ", треба переосмислювати шкільну систему в цілому.

На думку ведучої програми Оксани Сироїд, важливу роль в цьому процесі може відіграти місцева влада у зв'язку із реформою децентралізації. Адже держава є найдальше до людини, а громада може дати місцевій владі прямий запит на зміни.

Важливими елементами дошкільної освіти мають стати безпека та повага до власності. На жаль, сьогодні статистика є невтішною. Кожна п'ята дитина у світі хоча б раз у житті була жертвою тієї чи іншої форми сексуального насилля. Більшість цих дітей – діти від п'яти до дев'яти років. Україна входить у трійку виробників порнографії за участю дітей. За 30 років незалежності України це є 12,5 мільйонів відеороликів.

Діти, які не мають відповідної освіти, не здатні комунікувати про те, що з ними сталося. Тому, що їх не вчать називати їхні статеві органи своїми іменами, їх не вчать казати "Ні!" дорослим, їх не вчать казати "Ні!" рідним, адже 90 відсотків сексуальних злочинів проти дітей скоєні людьми, яких дитина добре знає,

– пояснила Христина Шабат.

Так само, ми сьогодні недооцінюємо важливість дошкілля для виховання поваги до людської гідності.

Як зазначає ведуча проєкту Оксана Сироїд, повага до власності – це основа людської гідності. Нам годі сподіватися на те, що держава, поліція, суди, президенти, всі решта будуть поважати гідність своїх громадян, якщо ми не навчимо своїх дітей поважати гідність.