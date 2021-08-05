О дошкольном образовании как образовании с рождения – в новом выпуске "А что дальше?" Оксана Сыроид разговаривала с руководительницей "Центра достоинства ребенка" при УКУ, основательницей сети частных детских садов "Птенец. Детское пространство" Кристиной Шабат.

Как отмечает Кристина Шабат, наша задача, взрослых, следить за тем, чтобы с ребенком, за которого мы отвечаем, все происходило по правилам. Это очень хорошо, когда ребенок растет в системе права. К сожалению, в условиях группы в садике на 30 детей, или классов на 35-40 детей это почти невозможно. Это просто физически невозможно. Поэтому, по мнению руководительницы "Центра достоинства ребенка при УКУ", надо переосмысливать школьную систему в целом.

По мнению ведущей программы Оксаны Сыроид, важную роль в этом процессе может сыграть местная власть в связи с реформой децентрализации. Ведь государство является более отдаленным к человеку, а община может дать местной власти прямой запрос на перемены.

Важными элементами дошкольного образования должны стать безопасность и уважение к собственности. К сожалению, сегодня статистика является неутешительной. Каждый пятый ребенок в мире хотя бы раз в жизни был жертвой той или иной формы сексуального насилия. Большинство этих детей – дети от пяти до девяти лет. Украина входит в тройку производителей порнографии с участием детей. За 30 лет независимости Украины это 12,5 миллиона видеороликов.

Дети, не имеющие соответствующего образования, не способны коммуницировать о том, что с ними произошло. Потому что их не учат называть их половые органы своими именами, их не учат говорить "Нет!" взрослым, их не учат говорить "Нет!" родным, ведь 90 процентов сексуальных преступлений против детей совершены людьми, которых ребенок хорошо знает,

– объяснила Кристина Шабат.

Так же, мы сегодня недооцениваем важность дошкольного образования для воспитания уважения к человеческому достоинству.

Как отмечает ведущая проекта Оксана Сыроид, уважение к собственности – это основа человеческого достоинства. Нам нечего надеяться на то, что государство, полиция, суды, президенты, все остальные будут уважать достоинство своих граждан, если мы не научим своих детей уважать достоинство.