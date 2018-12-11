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      Найбільш екологічні країни світу: у топ-3 не увійшла жодна з держав

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      Забруднення навколишнього середовища
      Забруднення навколишнього середовища / censor.net.ua

      Рейтинг найбільш екологічних країн світу почався з четвертої сходинки. Бо експерти вважають, що жодна з країн не докладає достатньо зусиль для збереження навколишнього середовища і запобігання небезпечній зміні клімату.

      Німецькі екологічні організації Germanwatch і NewClimate Institute провели масштабне дослідження, на основі якого і склали рейтинг. 

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      При його складанні враховувались такі фактори: вихлопи газів, що створюють парниковий ефект; використання відновлюваних джерел енергії; споживання електроенергії та загальний рівень активності в рамках національної і міжнародної кліматичної політики.

      І хоч у рейтингу немає перших трьох місць, та можна говорити, що його очоюють Швеція, Марокко і Литва, які набрали понад 70 із 100 пунктів.

      Заголом у переліку 56 країн, а також Євросоюз в цілому, який піднявся на п'ять сходинок порівняно з минулим роком. Він опинився 16-му місці, здобувши 60,65 пункту.

      Україна ж лідирує у рейтингу серед пострадянських країн. Завдяки низькому рівню викидів парникових газів і споживання енергії вона посіла 18-е місце (60,09 пункту). 

      А от Росія загриміла в останню десятку – у товариство країн з дуже низьким рівнем екологічності. Вона на 52 позиції з показником 37,59 пункту.


      Рейтинг найбільш екологічних країн світу

      До слова, у 2018 році Україна посіла 118-е місце серед 162 країн в рейтингу індексу свободи людини. Поруч з Україною — Об’єднані Арабські Емірати та Росія. Остання відстає від України на 1 пункт – РФ на 119-му місці.

      Теги: Екологія статистика Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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