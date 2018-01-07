Найстрашнішими, хто катував українських заручників, були "донські козаки", – волонтерка

У катівнях бойовиків "ЛНР" та "ДНР" до українських заручників найгірше ставилися так звані донські козаки.

Про це в телеефірі розповіла волонтерка Наталія Юсупова, повідомляє "Обозреватель".

"Багатьох тримали перших півроку у підвалах. Кажуть, що найстрашнішими, хто там катував і знущався, були донські козаки. Кажуть, що вони якісь фашисти. Я так розумію, що в основному всі хлопці трималися на рівні. Не дай Боже через це пройти. Я уявляю, як це було жахливо", – розповіла волонтерка.

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Юсупова додала, що за словами звільнених заручників, у полоні бойовиків ще залишилися українські військові.

"Найстрашніше, що там ще залишилися наші хлопці. Ось одних забрали, вони кажуть, що залишалося ще 5 осіб", – сказала волонтерка.

Вона також запевнила, що механізм обміну українським полоненим був невідомий.

"Просто зайшли, сказали:"ти, ти і ти". Напевно, там якісь свої переговори були", – припустила Юсупова.