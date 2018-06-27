Назвали найнебезпечнішу для жінок країну
Індія опинилась на першій сходинці у рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.
Відповідне дослідження оприлюднив Thomson Reuters Foundation.
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Загалом, рівень небезпеки для жінок оцінювали за такими категоріями, як охорона здоров'я, сексуальні домагання, дискримінація, культурні традиції і торгівля людьми.
Перша десятка небезпечних країн для жінок виглядає так:
1. Індія.
2. Афганістан.
3. Сирія.
4. Сомалі.
5. Саудівська Аравія.
6. Пакистан.
7. Демократична Республіка Конго.
8. Ємен.
9. Нігерія.
10. США.
Зазначається, що Індія посіла першу сходинку у рейтингу чере примусові шлюби (зокрема малолітніх) та сексуальне рабство, США десяту – через рух #MeToo.
До слова, 23 червня в індійському штаті Джаркханд озброєні люди викрали і зґвалтували п'ятеро активісток НКО, які проводили вуличну акцію проти работоргівлі.