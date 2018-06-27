Назвали найнебезпечнішу для жінок країну

Індія опинилась на першій сходинці у рейтингу найнебезпечніших для жінок країн.

Відповідне дослідження оприлюднив Thomson Reuters Foundation.

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Загалом, рівень небезпеки для жінок оцінювали за такими категоріями, як охорона здоров'я, сексуальні домагання, дискримінація, культурні традиції і торгівля людьми.

Перша десятка небезпечних країн для жінок виглядає так:

1. Індія.

2. Афганістан.

3. Сирія.

4. Сомалі.

5. Саудівська Аравія.

6. Пакистан.

7. Демократична Республіка Конго.

8. Ємен.

9. Нігерія.

10. США.

Зазначається, що Індія посіла першу сходинку у рейтингу чере примусові шлюби (зокрема малолітніх) та сексуальне рабство, США десяту – через рух #MeToo.

До слова, 23 червня в індійському штаті Джаркханд озброєні люди викрали і зґвалтували п'ятеро активісток НКО, які проводили вуличну акцію проти работоргівлі.