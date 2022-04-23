Від згадки про полеглих на війні, яку розв'язала Росія, у Зеленського на очах виступили сльози. Журналісти, які перебували на конференції, також не стримали сліз.

До теми Росія пустила на Одесу 7 ракет, загинуло 8 людей, – Зеленський

Напередодні Великодня глава держави побажав усім українцям миру, спокою, сімейного щастя та здоров'я.

Він зізнався, що ніколи не думав, що буде бажати довгого життя та здоров'я дітям. Він пригадав, що до 24 лютого він бажав це літнім людям, бабусям та дідусям.

Ніколи не думав, що буду так говорити… Я не думав, що можна бажати довгого життя і здоров'я дітям, через цю війну. Я всім бажаю, нашим людям, зберегти своїх дітей наскільки це можливо,

– сказав президент зі сльозами на очах.



Журналістка слухає президента / Скриншот з відео

Трансляція пресконференції Зеленського 23 квітня: дивіться онлайн