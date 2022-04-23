От упоминания о павших на войне, которую развязала Россия, у Зеленского на глазах выступили слезы. Находившиеся на конференции журналисты также не сдержали слез.

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В канун Пасхи глава государства пожелал всем украинцам мира, спокойствия, семейного счастья и здоровья.

Он признался, что никогда не думал, что будет желать долгой жизни и здоровья детям. Он вспомнил, что до 24 февраля он желал это пожилым людям, бабушкам и дедушкам.

Никогда не думал, что буду так говорить… Я не думал, что можно желать долгой жизни и здоровья детям из-за этой войны. Я всем желаю, нашим людям, сохранить своих детей, насколько это возможно,

– сказал президент со слезами на глазах.



Журналистка слушает президента / Скриншот с видео

Трансляция пресс-конференции Зеленского 23 апреля: смотрите онлайн