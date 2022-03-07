Провокують тривожність багато інформації та яскраві картинки. Про це в ефірі 24 каналу розповів психотерапевт Олег Чабан.

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Години без новин, але не в тиші

За його словами, тривожність притаманна кожній дитині чи дорослому. Потрібно насамперед вибірково споживати інформацію – робити собі години без новин.

Однак людина не повинна сидіти в тиші, а навпаки має чимось займатися. Наприклад, телефонувати тим, хто перебуває далеко.

Люди – дуже соціальні. Тому тривожність зменшується, коли чуємо голоси рідних та знайомих,

– пояснив психотерапевт.

Він зауважив, що кількість тривожних пацієнтів зросла, але це закономірно. Психотерапевт закликав українців рухатися і допомагати іншим.

"Починай день з того, що об'єднайся з іншими. Подзвони своїм рідним і обов'язково влаштовуй собі паузу без новин", – додав Чабан.

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