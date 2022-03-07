Провокують тривожність багато інформації та яскраві картинки. Про це в ефірі 24 каналу розповів психотерапевт Олег Чабан.
Зверніть увагу Матюкатися, плакати, агресувати – нормально: поради психологів, як опанувати емоції
Години без новин, але не в тиші
За його словами, тривожність притаманна кожній дитині чи дорослому. Потрібно насамперед вибірково споживати інформацію – робити собі години без новин.
Однак людина не повинна сидіти в тиші, а навпаки має чимось займатися. Наприклад, телефонувати тим, хто перебуває далеко.
Люди – дуже соціальні. Тому тривожність зменшується, коли чуємо голоси рідних та знайомих,
– пояснив психотерапевт.
Він зауважив, що кількість тривожних пацієнтів зросла, але це закономірно. Психотерапевт закликав українців рухатися і допомагати іншим.
"Починай день з того, що об'єднайся з іншими. Подзвони своїм рідним і обов'язково влаштовуй собі паузу без новин", – додав Чабан.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!