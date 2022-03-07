Провоцируют тревожность множество информации и яркие картинки. Об этом в эфире 24 канала рассказал психотерапевт Олег Чабан .

На тему Материться, плакать, агрессировать – нормально: советы психологов, как овладеть эмоциями

Часы без новостей, но не в тишине

По его словам, тревожность присуща каждому ребенку или взрослому. Нужно, прежде всего, избирательно потреблять информацию – делать себе часы без новостей .

Однако человек не должен сидеть в тишине , а наоборот должен чем-то заниматься. Например, звонить по телефону тем, кто находится далеко.

Люди – очень социальные. Поэтому тревожность уменьшается, когда слышим голоса родных и знакомых,

– объяснил психотерапевт.

Он отметил, что количество тревожных пациентов выросло, но это закономерно. Психотерапевт призвал украинцев двигаться и помогать другим .

"Начинай день с того, что объединяйся с другими. Позвони своим родным и обязательно устраивай себе паузу без новостей", – добавил Чабан.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!