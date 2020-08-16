Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала правоохоронців не знущатись з її чоловіка Сергія. Він перебуває за ґратами вже два місяці.

Вона зазначила, що слідчих дій із Сергієм Тихановським не проводили понад місяць. Також суди відбуваються без його участі, повідомляє TUT.BY.

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Що Тихановська розповіла про стан свого чоловіка в СІЗО

За її словами, адвокати бувають у нього кілька разів на тиждень. Вона запевняє, що Тихановський не зламався. Водночас чоловік сидить у крихітній камері, третину якої займає туалет. Там часто бракує повітря і можна зробити всього декілька кроків.

Також Тихановська додала, що чоловік довіряє їй та підтримує будь-яке її рішення.

Робіть свою роботу правильно, чесно і за законом, проявіть людяність і гуманність, – закликала вона силовиків, які наглядають за Тихановським.

Вона також згадала і про інших політв'язнів, які перебувають за ґратами, зокрема, про Миколу Статкевича, Павла Северинця, Олександра Кабанова, Сергія Петрухіна, Олега Мойсеєва, Антона Сташевського, Віктора Бабарико та його сина.

Опонентка Лукашенка подякувала тим, хто передава передачі Тіхановському, й попросила підтримати його листами.

За що посадили Сергія Тихановського

Тихановський перебуває під арештом з 29 травня. Режим Лукашенка звинувачує його в грубому порушенні громадського порядку і втручанні в роботу виборчих комісій.

Згідно з протоколом суду, він нібито порушив закон про масові заходи: брав участь у недозволеному пікеті 27 травня в Могильові під час збору підписів за кандидатку Світлану Тихановську.

Висунення кандидатури самого блогера в президенти Білорусі заблокувала ЦВК. Тихановський перебував під адміністративним арештом і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.

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