Не зламався, але йому важко: Тихановська просить силовиків не знущатись з її чоловіка в СІЗО
Екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська закликала правоохоронців не знущатись з її чоловіка Сергія. Він перебуває за ґратами вже два місяці.
Вона зазначила, що слідчих дій із Сергієм Тихановським не проводили понад місяць. Також суди відбуваються без його участі, повідомляє TUT.BY.
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Що Тихановська розповіла про стан свого чоловіка в СІЗО
За її словами, адвокати бувають у нього кілька разів на тиждень. Вона запевняє, що Тихановський не зламався. Водночас чоловік сидить у крихітній камері, третину якої займає туалет. Там часто бракує повітря і можна зробити всього декілька кроків.
Також Тихановська додала, що чоловік довіряє їй та підтримує будь-яке її рішення.
Робіть свою роботу правильно, чесно і за законом, проявіть людяність і гуманність, – закликала вона силовиків, які наглядають за Тихановським.
Вона також згадала і про інших політв'язнів, які перебувають за ґратами, зокрема, про Миколу Статкевича, Павла Северинця, Олександра Кабанова, Сергія Петрухіна, Олега Мойсеєва, Антона Сташевського, Віктора Бабарико та його сина.
Опонентка Лукашенка подякувала тим, хто передава передачі Тіхановському, й попросила підтримати його листами.
За що посадили Сергія Тихановського
- Тихановський перебуває під арештом з 29 травня. Режим Лукашенка звинувачує його в грубому порушенні громадського порядку і втручанні в роботу виборчих комісій.
- Згідно з протоколом суду, він нібито порушив закон про масові заходи: брав участь у недозволеному пікеті 27 травня в Могильові під час збору підписів за кандидатку Світлану Тихановську.
- Висунення кандидатури самого блогера в президенти Білорусі заблокувала ЦВК. Тихановський перебував під адміністративним арештом і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.
Світлана Тихановська в Литві: що треба знати
- 11 серпня вона пішла до ЦВК Білорусі, аби написати заяву щодо оскарження виборів. Однак згодом із нею зник зв'язок.
- У ЦВК вона пробула щонайменше 7 годин. Виявилося, що там з нею говорили високопоставлені силовики. Це підтвердила і голова ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина.
- Приблизно опівночі 12 серпня Тихановська вийшла на зв'язок зі своїм штабом. А вранці стало відомо, що вона – в Литві.
- Вдень 12 серпня Тихановська записала два відеозвернення. В першому ролику сказала, що перед нею стояв важкий вибір і діти – це найголовніше. А в другому – закликала білорусів не йти на протести. В обох відео кандидатка в президенти має стривожений і наляканий вигляд. Цікаво, що друге було записано у кабінеті Єрмошиної, ньому Тихановська все читає з папірця.
- Навіть після виїзду з Білорусі Тихановська й надалі себе вважає обраним президентом і закликає провести перевибори. Офіційно її підтримали 10,12%, а чинного президента Лукашенка – 80,01%.
- Крім того, її штаб ініціював створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Туди, за задумом політикині, мають увійти трудові колективи, партії, профспілки та інші організації громадянського суспільства. Мета цієї ради – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.
- Водночас штаб Тихановської розраховує на підтримку світу в організації діалогу з білоруською владою. Лукашенко, зі свого боку, на жодні компроміси йти не хоче.