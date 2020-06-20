Особливо популярними стають коктейлі, холодні соки, питні йогурти, молоко та інше.

Варто знати! Забудьте цей стереотип: чому організму необхідні жири

У чому небезпека для тих, хто худне?

По-перше – це їжа. По-друге – такі продукти не дають ситості надовго. І тому можуть вживатися часто і без особливої потреби. По-третє – легкість такої їжі оманлива. У соках багато цукру, в коктейлях і йогуртах – жиру і цукру.

Наприклад, склянка молока жирність якого 2,5% містить більше 100 ккал, склянка нежирного питного йогурту – трохи менше 200 ккал, а склянка апельсинового соку – 120 ккал. Виходить, якщо ви випили літр соку, то спожили чверть денного обсягу калорій, по суті – замінили один прийом їжі.

Моя порада: хочете пити, пийте воду. Йогурти, соки, коктейлі та інші подібні напої – це вже їжа, хоч і рідка.