10 грудня в Запоріжжі знайшли тіло 16-річного хлопчика Нестора. Про це розповіла речниця Нацполіції в Запорізькій області Анна Ткаченко Суспільному.

Читайте також Переховували в Білорусі: знайшли тіло 15-річної дівчини, яку вбили росіяни

Що сталось із неповнолітнім

До відділку Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про зникнення підлітка. До правоохоронців звернувся 51-річний батько хлопця. Як повідомляють у ГУНП в Запорізькій області, хлопець 7 грудня близько 05:30 пішов з дому та не повернувся.



Правоохоронці одразу почали пошуки дитини та відкрили кримінальне провадження за фактом зникнення безвісти хлопця. 10 грудня неповнолітнього юнака знайшли без ознак життя. Попередньо, він скоїв самогубство.



Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин події.

Випадки дитячих самогубств