Невідомі ввірвалися у Держрезерв: вимагали пояснень про перерозподіл масок

У приміщення Держрезерву ввірвалася група невідомих людей. Вони вимагали інформації про те, як провели розподіл медичних масок. В агентстві заявили про можливе зараження коронавірусом.

Про інцидент, який трапився вранці 2 квітня, повідомили у пресслужбі Держрезерву.

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Невідомі в кількості понад 20 людей без засобів індивідуального захисту увірвалися у приміщення Держрезерву,

– йдеться в повідомленні.

Будівля відомства є режимним об’єктом і потрапити всередину можливо за наявності електронного пропуску.

Як зловмисники проникли у приміщення Держрезерву

Невідомі увірвалися у момент, коли один зі співробітників заходив до агентства. Охорона звернулася до них з проханням не порушувати режим карантину та залишити приміщення. На що зловмисники відповіли категоричною відмовою.

"Невідомо, чи зафіксував патруль порушення невідомими заборони збиратися у кількості понад 10 людей, тим більше у приміщенні меншому, ніж 40 квадратних метрів", – додали у відомстві.

Крім того, у Держрезерві зазначили, що після від’їзду патрульних невідомі, оминувши охорону, спробували увірвалися до кабінетів Держрезерву. Вони зламали двері та хотіли ввійти до кабінету голови агентства.

Чим невідомі пояснили свої дії

Група людей повідомила, що прийшла з листом до голови Держрезерву. Вони хотіли дізнатися, як і кому були розподілені медичні маски.

Що кажуть у Держрезерві

У відомстві наголосили, що усі 9 мільйонів 986 тисяч масок вони передали Міністерству охорони здоров’я, яке займається їхнім розподілом.

За даними агентства, внаслідок захоплення понівечене державне майно, оргтехніка. "Працівники, можливо, були заражені COVID-19", – заявили у відомстві.

Окремо у Держрезерві заявили, що інцидент є провокацією та спробою представників політичних партій заблокувати роботу агентства.

Що відомо про Державне агентство резерву України (Держрезерв)? Є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів. Роблять це через Міністра економічного розвитку і торгівлі. Відомство реалізовує державну політику у сфері державного матеріального резерву.

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