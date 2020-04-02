Неизвестные ворвались в Госрезерв: требовали объяснений о перераспределении масок

В помещение Госрезерва ворвалась группа неизвестных людей. Они требовали информации о том, как провели распределение медицинских масок. В агентстве заявили о возможном заражении коронавирусом.

Об инциденте, который случился утром 2 апреля, сообщили в пресс-службе Госрезерва.

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Неизвестные в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва,

– говорится в сообщении.

Здание ведомства является режимным объектом и попасть внутрь возможно при наличии электронного пропуска.

Как злоумышленники проникли в помещение Госрезерва

Неизвестные ворвались в момент, когда один из сотрудников заходил в агентство. Охрана обратилась к ним с просьбой не нарушать режим карантина и покинуть помещение. На что злоумышленники ответили категорическим отказом.

"Неизвестно, зафиксировал ли патруль нарушение неизвестными запрета собираться в количестве более 10 человек, тем более в помещении меньшем, чем 40 квадратных метров", – добавили в ведомстве.

Кроме того, в Госрезерве отметили, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворвались в кабинеты Госрезерва. Они взломали дверь и хотели войти в кабинет главы агентства.

Чем неизвестные объяснили свои действия

Группа людей сообщила, что пришла с письмом к председателю Госрезерва. Они хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

Что говорят в Госрезерве

В ведомстве подчеркнули, что все 9 миллионов 986 тысяч масок они передали Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

По данным агентства, в результате захвата изуродовано государственное имущество, оргтехника. "Работники, возможно, были заражены COVID-19", – заявили в ведомстве.

Отдельно в Госрезерве заявили, что инцидент является провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу агентства.

Что известно о Государственном агентстве резерва Украины (Госрезерв)? Является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров. Делают это через Министра экономического развития и торговли. Ведомство реализует государственную политику в сфере государственного материального резерва.

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