Неизвестные ворвались в Госрезерв: требовали объяснений о перераспределении масок
В помещение Госрезерва ворвалась группа неизвестных людей. Они требовали информации о том, как провели распределение медицинских масок. В агентстве заявили о возможном заражении коронавирусом.
Об инциденте, который случился утром 2 апреля, сообщили в пресс-службе Госрезерва.
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Неизвестные в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва,
– говорится в сообщении.
Здание ведомства является режимным объектом и попасть внутрь возможно при наличии электронного пропуска.
Как злоумышленники проникли в помещение Госрезерва
Неизвестные ворвались в момент, когда один из сотрудников заходил в агентство. Охрана обратилась к ним с просьбой не нарушать режим карантина и покинуть помещение. На что злоумышленники ответили категорическим отказом.
"Неизвестно, зафиксировал ли патруль нарушение неизвестными запрета собираться в количестве более 10 человек, тем более в помещении меньшем, чем 40 квадратных метров", – добавили в ведомстве.
Кроме того, в Госрезерве отметили, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворвались в кабинеты Госрезерва. Они взломали дверь и хотели войти в кабинет главы агентства.
Чем неизвестные объяснили свои действия
Группа людей сообщила, что пришла с письмом к председателю Госрезерва. Они хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.
Что говорят в Госрезерве
В ведомстве подчеркнули, что все 9 миллионов 986 тысяч масок они передали Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.
По данным агентства, в результате захвата изуродовано государственное имущество, оргтехника. "Работники, возможно, были заражены COVID-19", – заявили в ведомстве.
Отдельно в Госрезерве заявили, что инцидент является провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу агентства.
Что известно о Государственном агентстве резерва Украины (Госрезерв)? Является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров. Делают это через Министра экономического развития и торговли. Ведомство реализует государственную политику в сфере государственного материального резерва.
Коронавирус в Украине: главная
- По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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