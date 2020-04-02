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      Неизвестные ворвались в Госрезерв: требовали объяснений о перераспределении масок

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      Неизвестные ворвались в Госрезерв: что известно / rezerv.gov.ua

      В помещение Госрезерва ворвалась группа неизвестных людей. Они требовали информации о том, как провели распределение медицинских масок. В агентстве заявили о возможном заражении коронавирусом.

      Об инциденте, который случился утром 2 апреля, сообщили в пресс-службе Госрезерва.

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      Неизвестные в количестве более 20 человек без средств индивидуальной защиты ворвались в помещение Госрезерва,
      – говорится в сообщении.

      Здание ведомства является режимным объектом и попасть внутрь возможно при наличии электронного пропуска.

      Как злоумышленники проникли в помещение Госрезерва

      Неизвестные ворвались в момент, когда один из сотрудников заходил в агентство. Охрана обратилась к ним с просьбой не нарушать режим карантина и покинуть помещение. На что злоумышленники ответили категорическим отказом.

      "Неизвестно, зафиксировал ли патруль нарушение неизвестными запрета собираться в количестве более 10 человек, тем более в помещении меньшем, чем 40 квадратных метров", – добавили в ведомстве.

      Кроме того, в Госрезерве отметили, что после отъезда патрульных неизвестные, минуя охрану, попытались ворвались в кабинеты Госрезерва. Они взломали дверь и хотели войти в кабинет главы агентства.

      Чем неизвестные объяснили свои действия

      Группа людей сообщила, что пришла с письмом к председателю Госрезерва. Они хотели узнать, как и кому были распределены медицинские маски.

      Что говорят в Госрезерве

      В ведомстве подчеркнули, что все 9 миллионов 986 тысяч масок они передали Министерству здравоохранения, которое занимается их распределением.

      По данным агентства, в результате захвата изуродовано государственное имущество, оргтехника. "Работники, возможно, были заражены COVID-19", – заявили в ведомстве.

      Отдельно в Госрезерве заявили, что инцидент является провокацией и попыткой представителей политических партий заблокировать работу агентства.

      Что известно о Государственном агентстве резерва Украины (Госрезерв)? Является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров. Делают это через Министра экономического развития и торговли. Ведомство реализует государственную политику в сфере государственного материального резерва.

      Коронавирус в Украине: главная

      • По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Госрезерв Медицина
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